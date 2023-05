Actieplan voor gezondere binnenlucht in afgesloten ruimtes: "Goed voor gezondheid en welzijn van iedereen"

Eind vorig jaar keurde het parlement een nieuwe wet goed rond de kwaliteit van binnenlucht­. Die wet is nu uitgewerkt in meer concrete regels. Ze gaan in vanaf 11 december in bepaalde sectoren en gelden voor zaken die groter zijn dan 15 m².

"Er moet altijd een CO2-meter aanwezig zijn die aangeeft wat de luchtkwaliteit is", zegt minister Vandenbroucke aan VRT NWS. "Is er een luchtzuiverings- of ventilatie-installatie, dan moet ook aangegeven worden wat die installatie juist doet." Hoeveel verse lucht de ­installatie op­levert, bijvoorbeeld, en het maximumaantal personen. Het gaat niet om een verplichting om bepaalde normen te halen, benadrukt Vandenbroucke. "Mensen die ergens komen, moeten weten wat de luchtkwaliteit is en hoe de lucht gezuiverd wordt, als daar een installatie voor is."

Zaken moeten ook een risico­analyse en een actieplan opstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren.