Drie Antwerpse agenten lichtgewond nadat discussie over verkeersongeval ontspoort

Drie Antwerpse agenten hebben lichte verwondingen overgehouden aan een interventie na een verkeersongeval in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen. Een bestelwagen had bij het achteruitrijden een bromfietser geraakt. Toen de twee broers van de bromfietser het verzekeringsbewijs kwamen brengen, begonnen zij voor moeilijkheden te zorgen.