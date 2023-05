"Een nieuwe fase van vrede en solidariteit": Syrische president Assad geeft eerste toespraak aan Arabische Liga sinds 2011

Nu is de president opnieuw welkom. Hij kreeg een schijnbaar warm onthaal in Jeddah, de tweede grootste stad van Saudi-Arabië. De Syrische vlag kreeg een prominente plaats in de straten en met een glimlach werd hij begroet door Mohammed bin Salman, de kroonprins van het gastland.

Dat levert een opvallend beeld op, want Saudi-Arabië was lange tijd tegen de terugkeer van het Syrische regime en leverde zelfs wapens aan de Syrische oppositie. "De vijanden van gisteren, zijn de vrienden van vandaag", zei Ibrahim Fraihat, professor internationale conflictoplossing in Doha op de televisiezender Al Jazeera.