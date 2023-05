België heeft 603 miljoen euro per jaar extra nodig om verbintenissen voor biodiversiteit waar te maken, zegt het WWF

Het WWF stelde een rapport samen onder de noemer "Onze natuur is goud waard: investeren in biodiversiteit, investeren in de toekomst". WWF-België schat dat de Belgische overheden 855,5 miljoen euro aan biodiversiteitsbeleid besteedden in 2020.

Ook in 2021 en 2022 investeerde ons land in klimaatadaptatie en biodiversiteit. Maar om al hun verbintenissen na te komen en de ambities waar te maken, moet het budget van 2020 fors worden opgetrokken. "603 miljoen euro lijkt veel, maar vertegenwoordigt maar 0,13 procent van het BBP of 0,22 procent van de totale overheidsuitgaven. Dit bedrag is ook vele malen kleiner dan de minstens 13 miljard euro die België in 2019 uitgaf aan subsidies voor fossiele brandstoffen", zegt het WWF.