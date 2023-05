Opvallend: Sint-Martens-Latem beschermt bomen met hout tegen wegenwerken 

Bomen die risico lopen bij werkzaamheden zullen in Sint-Martens-Latem voortaan beschermd worden. Dat principe uit het bomenbeleidsplan wordt nu voor het eerst toegepast bij de werken in de Koperstraat. "Bomen krijgen niet altijd de kans om oud te worden. Nu hebben we er vertrouwen in dat de bomen zullen overleven", aldus de gemeente.