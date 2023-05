Bijenautomaat in Lint verkoopt zadenmixen voor bijenvriendelijke bloemen: "Oplossing voor te weinig nectar en stuifmeel, willen dit jaar een vierkante kilometer verkopen"

De automaat in Lint is al de derde in Vlaanderen, maar in Duitsland staan er nog een stuk meer. "Daar hebben ze er zo'n 200, dus het idee is ook daar ontstaan. Het wordt er geweldig veel gebruikt", vertelt van Geyte. De meeste automaten en zadenmixen komen bovendien ook uit Duitsland. "De winst die ze daar uit de automaten halen geven ze aan de Bee Savers, een organisatie die educatieve workshops geeft over bijen op scholen. Datzelfde doen we ook met onze automaat, al geven we eind mei ook zelf een workshop op de scholen in Lint."