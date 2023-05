Cactusliefhebber uit Paal houdt opendeurdag en toont bijna 6.000 cactussen

Paul kweekt zijn cactussen niet met het doel ze te verkopen. En dat blijkt ook wanneer hij zijn hobby beschrijft. “Het allermooiste is zaaien. Je steekt een zaadje in de grond, en daar komt een cactusje uit. Dat is ongelooflijk.” Toch wordt er hier en daar een plantje verkocht. “Maar altijd aan een zacht prijsje. Soms heb ik een overschot, en dat geef ik dan aan andere liefhebbers of zet ik in een verkoop. Maar al dat geld gaat dan naar nieuwe zaadjes en plantjes.”