75 procent van honing die uit China geïmporteerd wordt, is vals

China is dé grote koploper in honingproductie. In 2021 produceerde het land 486.000 ton natuurlijke honing, een absoluut record. Dat blijkt uit het rapport van de Voedings- en Landbouworganisatie van de VN (FAO). Toch is 74 procent van de Chinese honing, die in de Europese Unie geïmporteerd wordt, vals.