Dieven stelen gps-toestellen bij loonwerker in Westvleteren, maar die buit doet hen de das om

"We zijn de politie heel dankbaar", zegt Bram. Het is overigens niet de eerste keer dat de broers geconfronteerd worden met diefstal. “Twee jaar geleden werd als eens ingebroken bij ons en toen verdween ook zo een gps-toestel. Deze keer liep het wel goed af. Door de diefstal en achtervolging hebben we al heel wat tijd verloren, maar we zijn blij dat we de toestellen terug hebben zodat we nu snel verder kunnen werken. Want dit is voor ons de drukste week van het jaar", besluit Bram.