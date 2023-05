Kortemark belooft extra onderzoek naar mogelijke PFAS-vervuiling rond Silvamo-stort

Milieuschepen Lynn Vermote (Open VLD) maakte metingen bekend die tot 2021 gebeurd zijn op de terreinen van Silvamo. De aangetroffen metalen kalium, calcium, magnesium, sulfaat, zink en mangaan zitten er boven de milieukwaliteitsnorm voor grondwater. Dit jaar gebeurden in februari bijkomende staalnames. Daaruit blijkt dat de hoeveelheid PFAS in twee peilbuizen minstens 5 keer hoger is dan Europese drinkwaternorm. Maar volgens de Openbare Afvalstoffenmaatschappij zijn deze resultaten niet verontrustend en is de site omgeven door kleigrond, die verspreiding moet voorkomen. Er volgt in elk geval nog extra onderzoek, laat het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid weten.