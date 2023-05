Oekraïne lijkt dan toch F-16's te krijgen: waarom kan het nu wel? En wat betekent dat voor de oorlog?

Van de Verenigde Staten mogen de NAVO-bondgenoten Amerikaanse F-16-gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden aangekondigd op de G7-top in Hiroshima. De goedkeuring van de Amerikaanse president is een belangrijke ommekeer in het beleid van zijn regering. Maar is de levering van die vliegtuigen wel een goed idee?