Minder rijvakken en open garages kunnen volgens studie luchtkwaliteit op Antwerpse Belgiëlei tot 20 procent verhogen

De bron van de vervuiling ligt vooral bij het autoverkeer, kan de straat dan niet volledig verkeersvrij worden gemaakt? "Dat lijkt me nogal moeilijk", stelt Voordeckers. "Het zou het probleem wel aanpakken, maar we zien dat er vandaag 700 tot 1.000 wagens per uur passeren in de spits. Dat aantal halveren zal al niet makkelijk worden."

Daarnaast speelt ook de Antwerpse ring mee. "De vervuiling van de auto's daar wordt in alle windrichtingen over de hele stad verspreid. Uit het onderzoek bleek dus ook dat meer maatregelen nemen in de Belgiëlei niet meteen leidde tot minder luchtvervuiling, net door de invloed van de ring", besluit hij.