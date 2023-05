E40 richting Brussel versperd in Sterrebeek door ongeval met vier auto's, één persoon zwaargewond 

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zijn vier auto's betrokken bij het ongeval. Eén van die voertuigen is ingereden op een file die er al stond. Daarbij zijn enkele mensen gewond geraakt, van wie een er ernstig aan toe is. De snelweg is volledig versperd.

Het verkeer richting Brussel moet de snelweg verlaten via de afrit Sterrebeek en omrijden. Er is druk verkeer in de regio, dus moeten automobilisten rekening houden met vertraging. Hoe lang de hinder nog zou duren is niet duidelijk. Wie kan, doet er goed aan om de regio te vermijden. In de andere rijrichting heeft zich een kijkfile gevormd.