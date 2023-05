Gents Parket niet in beroep tegen opschorting straf van oud-politiecommissaris die 109 kilometer per uur reed in bebouwde kom  

Het Gentse parket tekent geen beroep aan tegen de opschorting van de Gentse politiecommissaris Eric Naudts. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en is bevestigd aan onze redactie. Naudts, die sinds vorig jaar op pensioen is, werd in april veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding. Hij werd geflitst terwijl hij 109 kilometer per uur reed waar je maar 50 kilometer per uur mag.