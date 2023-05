Plannen voor vernieuwing De Slagmolen in Genk voorgesteld

De Slagmolen ligt aan het natuurgebied De Maten, en gaat daarvoor ook als toegangspoort dienen. “De bedoeling is om vooral ook aandacht te hebben voor de natuur”, aldus de minister. “De Maten is echt Europese topnatuur, en die willen we hier binnen trekken in het gebouw. De architect heeft ook rekening gehouden met hoe het er vroeger uitzag, en uiteraard zal de molen ook een heel centrale plaats hebben in het gebouw.”