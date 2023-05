President Zelenski komt aan in Japan voor de G7, extra hulp voor Oekraïne verwacht

Morgen zal Zelenski in Hiroshima deelnemen aan de vergaderingen met de G7-landen. Ook India, Brazilië, Indonesië, Zuid-Korea, Australië en Vietnam zijn uitgenodigd voor de top, een poging om aarzelende landen meer op de lijn van de G7 te krijgen in gevoelige dossiers als de oorlog in Oekraïne.

Gisteren nog maakte Zelenski zijn opwachting op de top van de Arabische Liga in Saudi-Arabië. Hij was er een van de eregasten. In een toespraak vroeg hij de 22 aanwezige Arabische leiders om meer steun voor zijn land. Helaas verkozen sommige landen, waaronder leden van de Arabische Liga, "om een oogje dicht te knijpen" voor de "illegale annexatie van Oekraïens grondgebied" en het gevangen nemen van Oekraïners door Rusland.