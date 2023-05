"Protect the protest": Pride in Brussel verwacht 150.000 deelnemers

De Belgian & European Pride, kortweg de Brussels Pride, is het sluitstuk van de Pride Week in ons land, waarin de rechten van LGBTQIA+-personen centraal staan. Niet toevallig valt Pride Week rond 17 mei, de internationale dag tegen holebifobie, transfobie en interseksefobie.

Het thema van de Brussels Pride dit jaar is "Protect the protest", een slogan die de organisatie overgenomen heeft van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. "We willen solidair zijn met de wereldwijde LGBTQIA+-gemeenschap, omdat het niet in elk land evident is om op te komen en te demonstreren voor je rechten", zegt Eef Heyligen van co-organisator Cavaria. "In sommige landen wordt protest actief de kop ingedrukt."

"Ook in België zien we dat dat niet altijd zo evident is, dat de tegenbeweging meer aandacht krijgt. Dus het is een oproep om ook in België waakzaam te zijn voor het recht om op te komen voor LGBTQIA+-rechten."