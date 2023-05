Wagner-topman Prigozjin claimt controle over felbevochten stad Bachmoet, Oekraïne ontkent

Jevgeni Prigozjin, de topman van de Russische huurlingengroep Wagner, claimt dat zijn troepen de stad Bachmoet volledig onder controle hebben. In en rond de stad wordt al maanden hevig gevochten. Prigozjin doet de bewering in een video op Telegram. De Oekraïense legerleiding spreekt het bericht tegen. Wel klinkt het bij het ministerie van Defensie dat de situatie lastig is en dat de troepen in het defensief zitten.