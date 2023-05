Turkse kiezers in België kunnen nu al stemmen voor tweede ronde en brengen massaal hun stem uit in Antwerpen

De stemmen van Belgische Turken gingen in de eerste ronde massaal naar Erdogan, en wellicht zal dat opnieuw het geval zijn. In de eerste ronde haalde Erdogan ruim 72 procent van de stemmen in België. Dat is zijn hoogste score in een Europees land, en veel hoger dan zijn totaalscore in Turkije, waar hij ruim 49 procent haalde.

Kiezers in Turkije zelf hebben overigens kritiek op de buitenlandse stemmen: zij vinden dat het niet aan pakweg Gentse of Antwerpse Turken is om mee het beleid te bepalen in Turkije.

Turken in het buitenland mogen sinds 2014 hun stem uitbrengen voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen. Dit jaar zijn er zo'n 135.000 stemgerechtigde Turken in België, van wie 85.000 een stem hebben uitgebracht in de eerste ronde.