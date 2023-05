Voor het eerst graffiti jam in Maasmechelen: vanaf nu ook legaal graffiti spuiten

"Dit is de eerste graffiti jam in het Maasland", zegt Corrie Bemelmans, schepen van Jeugd en Cultuur (CD&V) in Maasmechelen. "Het is de bedoeling dat jongeren, kunstenaars en iedereen die het wil op een legale manier graffiti kunnen spuiten, wat eerst niet kon. We kregen regelmatig de vraag van jongeren of er de mogelijkheid was voor zo'n legale plaats. Die vraag kwam in alle gemeenten van regio Maasland terug. Nu hebben we een overkoepelend charter voor Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en Maaseik zodat duidelijk is op welke plaatsen legaal graffiti gespoten mag worden."