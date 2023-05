New York zinkt door het gewicht van de wolkenkrabbers, blijkt uit studie

"Het is niet iets om onmiddellijk over in paniek te raken, maar dit voortdurende proces zorgt er wel voor dat het risico op overstromingen toeneemt", zei Tom Parsons, geofysicus bij de Geological Survey en trekkende kracht van het onderzoek.

"Hoe zachter de grond, hoe meer compressie er is vanuit de gebouwen. Het was geen vergissing om zulke grote gebouwen in New York te bouwen, maar we moeten gewoon in gedachten houden dat elke keer dat je daar iets bouwt, je de grond een beetje meer naar beneden duwt."