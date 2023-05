Vijfjarig meisje omgekomen bij ongeluk met kampioenswagen in Zeeland

Bij een ongeluk in Yerseke, in de Nederlandse provincie Zeeland, is een meisje van 5 jaar oud om het leven gekomen. Volgens de politie zat het meisje uit de gemeente Kapelle samen met andere mensen op een kampioenswagen toen het ongeluk gebeurde. Ze zou van deze "platte kar" (een opengewerkte vrachtwagen) zijn gevallen, zegt de secretaris van voetbalclub VV Yerseke.