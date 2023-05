1.000 km voor Kom op tegen Kanker levert bijna 6 miljoen euro op voor kankeronderzoek

"Wat hebben we genoten van deze prachtige twaalfde editie van de 1.000 km", blikt Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker, terug. "Zonder de enorme inzet van onze fietsers en vrijwilligers was dit niet mogelijk. Het waren vier dagen bomvol solidariteit en warmte. Een gigantische dankjewel aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen. We geven kankeronderzoek weer een mooie duw in de rug."