2.500 mensen zien meer dan 50 reuzen paraderen in Berlare

Het opvallende evenement komt van de culturele organisatie Dijk92. Zij hadden het idee voor een bijeenkomst van reuzen en dragers. Die vond al eerder plaats in Wichelen, maar deze keer was het Donkmeer in Berlare het podium van de reuzen. Aan de Festivalhal was een tribune gebouwd en daarvoor passeerden meer dan 50 reuzen de revue.

"We wilden dat het een onvergetelijke namiddag werd voor groot en klein", zegt Sofie De Veirman van Dijk92. "We denken dat het ook gelukt is. Kinderen konden niet alleen kijken naar de reuzen, maar ze konden ook een eigen reuzenpet ontwerpen, een houten reusje uitsnijden met een lasercutter, of zelf eens op het reuzenpaard zitten."