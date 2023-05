Culinair festival Antwerpen Proeft is succes: "Zoveel topchefs samen op één affiche, dat is nog nooit gebeurd"

Medeorganisator Ward Ramaeckers is tevreden. "We hebben een massa bezoekers gehad, veel gerechten waren uitverkocht. Onze jubileumeditie was een kraker van formaat. Bovendien hebben we heel lang aan het programma gewerkt: topchefs zoals Viki Geunes, Wout Bru, Roger van Damme en Piet Huysentruyt samen op één affiche, dat is denk ik nog nooit gebeurd in Vlaanderen."