Barman Ludwig uit Meerhout breekt wereldrecord en staat 120 uur achter toog: "Volgende poging is voor de jeugd"

Hij kreeg per uur telkens een pauze van zo'n 5 minuten, die hij ook mocht opsparen voor later. "Dit record is niet echt gezond voor het lichaam", erkent Van Isterdael. "Maar ik ben lange werkdagen en korte nachten wel gewoon omdat ik sowieso nog een fulltime job naast het café heb." Daarnaast kreeg hij ook steun van dorpsgenoten die in het café een tombola, wafelenbak en optredens organiseerden.