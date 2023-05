Kampioenen Bart Swings en Jason Suttels geven extra kleur aan BK skeeleren in Wilsele

Ook wereldkampioen inline-skaten op de 10.000 meter puntenkoers op de weg Jason Suttels was er graag bij in Wilsele. "Het is toch een Belgisch Kampioenschap. Ik ben een week ziek geweest, maar ik ben blij met de behaalde resultaten vandaag. En voor eigen publiek rijden is altijd leuk. Over enkele weken rijd ik nog een wedstrijd in Madeira, daarna ga ik doorwerken naar het Europees en het Wereldkampioenschap in augustus. Het seizoen zal dus nog even duren", besluit Suttels.