De merkwaardige paringsdans van de N-VA

De rente op spaarboekjes verhogen, is het nieuwe verhaal in de Wetstraat. Het begon bij de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch die in maart al waarschuwt dat de rente op het spaarboekje op termijn dichter zou moeten liggen bij de rente van de Europese Centrale Bank.

Intussen heeft minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, de bankensector een aanmaning gestuurd over de lage rente op de spaarboekjes. Om een idee te geven: banken moeten "overtollig" geld, geld dat ze niet omzetten in kredieten of beleggingen, bij de ECB parkeren. De rente die ze daarvoor krijgen, bedraagt momenteel 3,25 procent, terwijl de rente op een spaarboekje bij Belfius momenteel 0,8 procent bedraagt. De minimale verplichte rente is 0,11 procent.