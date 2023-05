Gedenksteen voor slachtoffers van kolonialisme onthuld in Borgerhout: "Dialoog belangrijk, geschiedenis niet vergeten"

Het belang van die nieuwe gedenksteen is volgens Cissé enorm. "We mogen de geschiedenis niet vergeten, maar ook niet zomaar accepteren", zegt ze. "Want als we er niet over spreken, dan lijkt het alsof we het verleden zomaar accepteren. Het is dus heel belangrijk een dialoog te starten en het verleden niet zomaar te herschrijven, maar op de juiste manier in de kijker te zetten."