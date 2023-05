Brussels café "Goudblommeke In Papier" gaat opnieuw open op 25 mei

Het Goudblommeke heeft moeilijke tijden achter de rug. Door de coronacrisis bleven de klanten noodgedwongen weg. Daarna kwam de energiecrisis, in de nasleep van de oorlog in Oekraïne. "Die twee factoren hebben het café de das omgedaan", zegt Peter Lombaert van de coöperatieve vennootschap achter het Goudblommeke. "We moesten het faillissement aanvragen."

Het OCMW van Brussel, dat eigenaar is van het gebouw, ging op zoek naar een nieuwe uitbater. Die vonden ze in de persoon van Gilles Lantez, die ook eigenaar is van Brasserie Verschueren in Sint-Gillis. "Een goeie zaak", zegt Lombaert. "Het team van Brasserie Verschueren heeft in Sint-Gillis een oud café gerestaureerd en ze baten het met succes uit. Ook in het Goudblommeke hebben ze al geld geïnvesteerd, want het heeft tijdens de sluiting binnen geregend. En ze willen samen met ons de culturele invulling voortzetten."