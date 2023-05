Grieken kiezen vandaag nieuwe premier: wordt Mitsotakis herverkozen, of gooien schandalen roet in het eten?

Net als in ons land, kende ook Griekenland in de nasleep van corona een erg hoge inflatie. In 2021 bedroeg de jaarinflatie (CPI) er 5,11 procent (in vergelijking met 5,71 procent bij ons) en in 2022 bedroeg de jaarinflatie (CPI) er 7,22 procent (in vergelijking met 10,35 procent bij ons). Dat blijkt uit cijfers van inflation.eu. Het winkelmandje werd er dus een stuk duurder.

Daarom voegde de Griekse regering een opvallende koopkrachtmaatregel in. Vanaf februari 2023 betaalde de overheid 10 procent van de maandelijkse kosten van de boodschappen van de Grieken terug. De maatregel moet de Grieken wapenen tegen de hoge inflatie.

Toch hoort de koopkracht van Griekenland nog steeds bij de laagste van Europa. Enkele Albanië doet slechter. Dat is dan weer te wijten aan de besparingen en structurele hervormingen die Griekenland de voorbije tien jaar heeft moeten nemen. Daardoor ligt het gemiddelde loon op dit moment ongeveer rond de 750 euro per maand. Bovendien worden de lonen niet automatisch geïndexeerd zoals in België.