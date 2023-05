Griekenland trok naar de stembus: partij van huidige conservatieve premier Kyriakos Mitsotakis op kop volgens exitpolls

"Het blijft een exitpoll", zegt VRT-journalist Bert De Vroey vanuit Athene, in Griekenland. "Je moet rekening houden met een foutenmarge, maar de trend is heel duidelijk. Als de resultaten deze trend bevestigen, dan zijn Mitsotakis en Nea Dimokratia zonder discussie de duidelijke winnaars. Tegelijkertijd zou hij met deze cijfers niet in staat zijn om op eigen kracht te regeren, want hij zou geen meerderheid hebben in het parlement."