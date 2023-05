"Hoe kan je iemand vergeven die geen spijt toont?" Justine overleefde terreuraanslag, maar verloor haar zus Ann-Laure

De Vlaamse families Decadt en Melissas blikken met gemengde gevoelens terug op het terreurproces in New York. Beide gezinnen raakten in 2017 betrokken bij de dodelijke aanslag in Manhattan. Ann-Laure Decadt, zus van Justine en Friedel, liet daarbij het leven. Afgelopen week werd Sayfullo Saipov, de 35-jarige Oezbeekse dader, veroordeeld tot acht keer levenslange opsluiting. "We hebben een enorme verbondenheid gevoeld met alle slachtoffers. Hij gaat nu naar de cel. Het is goed dat we nooit nog iets van hem zullen horen", getuigt Friedel in "De zevende dag".