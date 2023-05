Rakettenregen of niet: zeldzame zeehond Yulia zont dagenlang op Israëlisch strand, terwijl inwoners schuilen

"We zijn allemaal op zoek naar een beetje gezond verstand gezien alle gekte die gaande is", zei Avi Blyer, die woensdagochtend naar de zeehond kwam kijken. "Ze is een ambassadeur van gezond verstand. Ze vertegenwoordigt iets anders." Veel Israëli kunnen dankzij de komst van de zeehond even hun gedachten verzetten. Zeker nu het decenniaoude conflict met Palestina opnieuw oplaait en er ook veel binnenlandse onrust is over de rechtshervorming.