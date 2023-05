Kapotgeslagen gitaar Kurt Cobain geveild voor 600.000 dollar

Veilinghuis Julien's Auctions in New York veilde meer dan 1.000 memorabilia uit de pop- en rockgeschiedenis. Een van die memorabilia was een kapotte gitaar van Kurt Cobain, de frontman van grungeband Nirvana die in het begin van de jaren 90 grote sier maakte met onder meer "Smells like teen spirit", "Come as you are" en "Lithium".

Cobain sloeg tijdens optredens wel vaker gitaren stuk. Dit exemplaar is een zwarte Fender Stratocoaster en dateert uit de "Nevermind"-periode van Nirvana begin jaren 90. "Omdat deze gitaar Cobains aanpassingen om er live mee te kunnen spelen draagt, en sporen van gebruik vertoont die erop wijzen dat de gitaar langer in dienst was, is het waarschijnlijk dat hij dit specifieke instrument niet gewoon vernielde en weggooide, maar het vernielde en nadien weer herstelde", schrijft Julien's Auctions.