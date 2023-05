Knokke-Heist wil focus op invullen van leegstaande sites leggen in plaats van op hoogbouw

Het rommelt in het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Schepen Antoine Geerinckx, pas actief sinds januari in het college, spreekt openlijk zijn afkeer uit voor verdere hoogbouw in de kustgemeente. Hij neemt ook burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) in het vizier. “De bouwpromotoren hebben te veel invloed op het beleid”, zegt hij.

Enkele jaren geleden werd in een nota de plaatsen vastgelegd waar er hoogbouw kan komen. "Ondanks het feit dat een deel van het schepencollege daar niet mee akkoord gaat, worden bepaalde projecten toch doorgeduwd. Ik wil dat Knokke-Heist de eigenheid behoudt. Sommige zaken hebben hier totaal geen draagvlak, maar de burgemeester luistert niet."