Hoofdeconoom Belfius: "Hogere rentes op spaarboekjes? Niet zo eenvoudig als het lijkt"

Dat zit zo: de kerntaak van een bank is kortlopend spaargeld van klanten omzetten in langlopende kredieten, denk aan woonleningen. Banken verdienen vooral door de "rentemarge", dat is het verschil tussen de rente die ze betalen op spaarrekeningen en de rente die ze verdienen op leningen. Maar omdat we uit een periode van uiterst lage rentevoeten komen, is dat spaargeld ook jarenlang omgezet in kredieten met lage rentes, waardoor banken daar niet erg veel aan verdienen.

"Die vraag is legitiem, ik begrijp ze ook, maar het is niet zo eenvoudig", legt Goossens uit. "De rente op spaarboekjes hangt samen met de langetermijnrente op kredieten. Die kredieten vergoeden de banken. We komen uit een periode van heel lage rente, waardoor die kredietmassa de banken maar op een lage manier vergoed heeft."