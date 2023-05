Brand vernielt achterbouw van woning in Machelen

Een brand heeft zaterdagmiddag de achterbouw van een woning in Machelen vernield. Het vuur ontstond rond kwart voor vijf. Bewoner Sylvain Thomas (73) was naar een wielerwedstrijd op televisie aan het kijken. "Plots viel de televisie uit", vertelt Sylvain. "Ik dacht dat er een zekering was gesprongen. Maar toen ik beneden in de gang van de kelder kwam, zag ik meteen een fel licht. De deur van de achterbouw, waar mijn zekeringkast staat, stond in brand. Ik heb geprobeerd om de brand met water te blussen, maar de hitte was te groot. Ik ben uiteindelijk naar buiten gevlucht."