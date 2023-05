Dieven stelen decoder van telegeleide auto's in Torhout, club kan geen wedstrijden meer organiseren

Het lokaal van het team van de Off-Road RC Racing in Torhout ligt aan de rotonde van de Bruggestraat met de R34. De buitenpoort was geforceerd en ook binnen is een deur opengebroken om naar het echte lokaal te kunnen. "De binnendeur was met bruut geweld geforceerd", zegt voorzitter Tom Vercarre. "Al onze kasten zijn opengetrokken. De koelkast is geplunderd en het geld uit onze kassa is weg. Ook een mengpaneel en een versterker hebben de dieven mee.

Opvallend is dat de dieven een decoder vanop de tafel hebben ontkoppeld en meegenomen. "Dat is een apparaat dat verbonden is met de lus die onder ons wedstrijdcircuit ligt buiten. De decoder krijgt de gegevens van de wedstrijden binnen: welke auto's passeren en hoe vaak passeren ze. Het toestel meet de tijden en snelheden. De decoder is verbonden met de computer waarop we de gegevens kunnen uitlezen. Zonder decoder kunnen we geen wedstrijden organiseren."