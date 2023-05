"Buur en Natuur" brengt anderstalige nieuwkomers en Gentenaars samen, dankzij succes gaan organisatoren op eigen kracht door 

"Het project valt zodanig in de smaak dat we beslist hebben om het verder te zetten", aldus Van de Voorde. De subsidies van de stad Gent zijn afgelopen, maar de organisaties zullen hun eigen middelen aanspreken. "We krijgen voor een stuk ook middelen van de Vlaamse overheid. En wat nog mooier is, "Buur en Natuur" krijgt een vervolg in andere gemeenten. Zo werkt een lokale afdeling uit Turnhout een gelijkaardig project uit. Dat geeft voldoening!"