Vakbonden betogen morgen in Brussel: wat mogen we verwachten en waar kan er hinder zijn?

De vakbonden hebben het over een verkapte vorm van sociale dumping en willen vermijden dat dit model zich uitbreidt naar andere sectoren. En er is meer. De bonden zijn verontwaardigd en boos omdat de directie deurwaarders inschakelde en een beroep deed op de politie om in te gaan tegen stakingsacties. Ze spreken over aanvallen op het stakingsrecht. "Op die manier wordt geraakt aan het recht op collectieve actie", onderstrepen ze.

Voor de vakbonden gaat de betoging, om de redenen die hierboven zijn vermeld, breder dan het conflict bij Delhaize. "Vandaag is het Delhaize, wie zal het morgen zijn?", titelen de drie grote vakbonden ACV, ABVV en ACLVB in een persbericht.