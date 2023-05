Auto botst op hoek van woning en vernielt veranda in Lichtaart, bestuurder onder invloed van drank en drugs

In Lichtaart, bij Kasterlee, heeft een auto afgelopen weekend een volledige veranda van een woning vernield. De auto is tegen hoge snelheid over de rotonde in de buurt gereden en knalde nadien op de hoek van de woning. De bestuurder ging nadien te voet op de vlucht, maar werd iets verderop door de politie opgepakt. In het huis wonen twee bejaarde mensen. Zij zijn ongedeerd, maar de woning is wel onbewoonbaar. De bestuurder bleek onder invloed van drank en drugs.