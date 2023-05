President Zelenski over Bachmoet: "Stad is volledig vernield", Rusland eist overwinning op

Gisteren stelde Wagner-topman Jevgeni Prigozjin in een video dat zijn troepen de stad volledig onder controle hebben. Het Russische leger bevestigde die uitspraak, en later kwamen er ook felicitaties van de Russische president Vladimir Poetin.

De Oekraïense legerleiding sprak het bericht in eerste instantie tegen. Tijdens een persconferentie op de G7 in Hiroshima, Japan, kreeg president Zelenski de volgende vraag van een journalist: "Vechten Oekraïense troepen nog steeds in Bachmoet? Want de Russen zeggen dat ze de stad hebben ingenomen."

Daarop antwoordde Zelenski: "Ik denk het niet. U moet begrijpen dat daar niks is. Zij (Rusland, red) hebben alles vernield. Er zijn geen gebouwen. Het is zonde, het is een tragedie. Vandaag zit Bachmoet alleen nog in onze harten. Er is daar niks. De verdedigers in Bachmoet hebben sterk werk geleverd."

Een uitspraak die bij de aanwezige journalisten grote verwarring veroorzaakte, want bevestigde Zelenski daarmee nu de val van Bachmoet? Zijn woordvoerder sprak dat korte tijd later tegen op Facebook. "De reporter zei: "Russen zeggen dat ze Bachmoet hebben ingenomen". De president antwoordde: "Ik denk het niet." Op die manier ontkende de president de verovering van Bachmoet."