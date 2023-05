Resten van een Chucarosaurus, "een van grootste dinosaurussen ooit", gevonden in Patagonië

De Chucarosaurus leefde wellicht 93 miljoen jaar geleden, in een latere periode van het Krijt (145 tot 66 miljoen jaar geleden) tussen roofdieren, vissen en zeeschildpadden. In het huidige Patagonië leefden miljoenen jaren geleden enkele van 's werelds grootste plantenetende dinosauriërs. Onder hen is de Patagotitan mayorum, de grootste dinosaurus die ooit ontdekt is.

Wetenschappers zijn er nog altijd niet uit waarom precies daar de dino's zo groot werden. "Argentinië is een paradijs voor paleontologen," zegt onderzoeker Nicolas Chimento. We hebben er momenteel al zowat 140 verschillende soorten dinosauriërs ontdekt. Het gaat om "officiële" ontdekkingen die door andere wetenschappers in de rest van de wereld zijn erkend", zegt Matias Motta. Argentinië staat daarmee in de top-3 van de wereld als hotspot voor dino-vondsten.