Soedanese leger en paramilitaire militie komen bestand van een week overeen "voor humanitaire redenen"

Het bestand moet ervoor zorgen dat de humanitaire hulpverlening in het land op gang kan komen. En dat is broodnodig, want door het geweld dreigt een humanitaire crisis in de regio. Het land was al voor het uitbreken van het geweld erg kwetsbaar voor droogte, natuurrampen en conflicten. Door het huidige conflict worden al die kwetsbaarheden nog eens uitvergroot.

Volgens het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties (OCHA) zouden zeker 11.7 miljoen mensen dringend nood hebben aan humanitaire hulp. Onder heb zijn al zeker 8.5 miljoen kinderen in nood. Meer dan 1 miljoen mensen zijn op de vlucht voor het geweld.