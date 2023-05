Thierry uit Wetteren slaagt in recordtocht op motorfiets door 15 landen in 24 uur

"Van Hongarije tot en met Oostenrijk heeft het eigenlijk hard geregend. Dat maakte het moeilijk om niet op te geven. Ik werd nat en ik kreeg het koud, maar in Oostenrijk is het weer omgeslagen en liep de tocht veel vlotter. Ik heb ook amper verkeersproblemen gekend, behalve aan de grens met Duitsland, waar ik een uur voor een tunnel heb gestaan die afgesloten was door een ongeval."

"Het was zeker geen pleziertochtje. Ik heb wel wat mooie dingen gezien, maar tijd om te genieten van het uitzicht was er niet. Ik was vooral bezig met de navigatie en met de tijd die ik nog over had om aan te komen. Ik heb wel niet te snel gereden en ik heb me overal aan de verkeersregels gehouden. Dat was ook nodig om het record officieel op mijn naam te zetten."