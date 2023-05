Turkse oppositie voert felle anti-vluchtelingencampagne in aanloop naar tweede verkiezingsronde

"Het is een heel merkwaardige retoriek", vindt ook Dries Lesage, professor Internationale Politiek aan de UGent. Er is een verschil met hoe Kilicdaroglu in zijn campagne van de eerste ronde over de vluchtelingencrisis praat. "Toen zei de CHP (de partij van Kilicdaroglu, red.) dat ze eerst zouden overleggen met de Syrische president Assad", zegt Lesage. "Dat verhaal is de laatste dagen volledig weggevallen."