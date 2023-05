Waregem ontvangt als gaststad duizenden fietsers en supporters tijdens de Kom Op Tegen Kanker fietstocht

Henk Bossuyt is een 62-jarige Waregemnaar en fietst maar liefst 1.000 kilometer. “Het is heel speciaal om in eigen stad te stoppen, er zijn hier enorm veel mensen die je kent”.

Ook Henk fietst met persoonlijke redenen mee. “ Een vriendin van onze oudste zoon heeft een hersentumor gehad. Ze was pas 16 jaar en is kort nadat de tumor was ontdekt, overleden. Ondertussen is mijn schoonbroer gestorven aan blaaskanker. Dat zijn twee grote drijfveren om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.”