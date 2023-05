Kalmthout viert stripmaker Willy Vandersteen met speciale dag: "We willen tonen hoe mooi zijn dorp is"

Francken is dan ook erg teleurgesteld over de beslissing van de provincie Antwerpen om het Suske en Wiske Museum te sluiten, of te laten overnemen. "Zeker omdat het ooit door de provincie zelf is opgericht, maar ook omdat het museum nog steeds enorm vaak bezocht wordt door scholen. Het is de ideale manier om kinderen in aanraking te laten komen met de strip", zegt hij. "Het museum is ook een van de fundamenten van onze gemeente. Wij van Strip Kalmthout stoppen sowieso niet omdat we voelen dat er toch potentieel voor bestaat."