“Bloed, uitwerpselen en zweet”: acteur Jude Law stonk uren in de wind om koning Hendrik VIII te vertolken in “Firebrand”

De Britse acteur Jude Law heeft een apart hulpmiddel gebruikt om zich in te leven in zijn rol als Hendrik VIII: hij liet een parfum maken dat rook naar “bloed, uitwerpselen en zweet”. Hij vertolkt de Britse koning in de historische thriller “Firebrand”, over de laatste dagen van de koning en zijn zesde vrouw Katherine Parr. De film - en vooral de acteerprestatie van Law - wordt lovend onthaald op het Filmfestival in Cannes.